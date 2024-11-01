Очередной успешный футбольный сезон

Успех футбольной команды ФК «Связной Альянс — ШЗСА» (Шумерля — Порецкое) в футбольном сезоне 2024 года в очередной раз порадовал болельщиков и фанатов футбольного клуба.

Команда еще в начале сезона стала финалистом Суперкубка Чувашии по футболу.

С мая по июль команда боролась за выход во второй круг регионального чемпионата в первенстве Федерации футбола Чувашской Республики, где за путевку в финальную часть республиканского соревнования боролись 22 команды. Шумерлинский футбольный клуб по итогам первого круга уверенно вышел в основную часть соревнования, где за чемпионское звание боролись 6 сильнейших команд Чувашии в высшем дивизионе: ФК «Спартак» (г. Чебоксары), ФК «Рубин» (г. Ядрин), «СШ по футболу» (г. Чебоксары), «БТВ» (с. Батырево), СК «Воля» (Чебоксарский МО) и ФК «Связной Альянс — ШЗСА» (Шумерля — Порецкое).



До последнего тура на титул чемпиона регионального чемпионата претендовали две команды: ФК «Спартак» и ФК «Связной Альянс — ШЗСА». Уверенная победа в последнем туре ФК «Связной Альянс — ШЗСА» над соперником обеспечила нашей команде второй год подряд титул чемпиона регионального соревнования в высшем дивизионе, тем самым команда стала семикратным чемпионом Чувашской Республики по футболу.



Параллельно с региональным чемпионатом команда успешно приняла участие в Кубке Чувашии по футболу сезона 2024 года и стала финалистом соревнования.



Поздравляем игроков, тренерский штаб, партнеров и спонсоров команды, ветеранов футбола, болельщиков и фанатов футбольного клуба с победой в чемпионате Чувашии сезона 2024 года!

А. Железин, начальник отдела ФКСиТ администрации города.