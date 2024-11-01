«Мечтай! Действуй! Побеждай! »: 10 лет движению «Абилимпикс»

В Выставочном центре «Гостиный двор» в конце октября состоялся финал Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Чемпионат реализуется при поддержке федерального проекта «Профессионалитет». В этом году он прошел под девизом «Мечтай! Действуй! Побеждай!».

Основная цель российского движения «Абилимпикс» – формирование механизмов комплексной профессиональной реабилитации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также развитие социокультурной инклюзии в обществе.

В этом году финал чемпионата посетили более 12 тыс. человек, включая участников, руководителей органов исполнительной власти регионов России, представителей Всероссийских организаций инвалидов, организаций-работодателей, производителей оборудования для людей с инвалидностью, образовательных и некоммерческих организаций, а также делегации из дружественных государств. Для гостей чемпионата были подготовлены разнообразные мероприятия и активности: ярмарка вакансий, профориентационные консультации и тестирования, а также множество мастер-классов.