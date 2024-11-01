Командный дух привёл к победе

В минувшую среду из столицы республики пришла радостная весть: впервые в истории шумерлинского баскетбола команда наших девушек стала чемпионом Чувашии.

Первенство Чувашской Республики по баскетболу среди юношей и девушек до 13 лет прошло

в спортивной школе имени В.И. Грекова в Чебоксарах.

Предварительно в зональных состязаниях первенства приняли участие детские баскетбольные команды всех муниципалитетов. Выйдя из своей зоны в полуфинал, воспитанницы «Олимпа» успешно обыграли команды из Чебоксар и Канаша. В финале шумерлинские баскетболистки одержали уверенную победу над аликовской командой, тем самым став обладательницами звания чемпионов первенства.



На республиканской игровой площадке 12 девчушек — Варвара Никонова (капитан команды), Анастасия Долгова, Арина Боржемская, Полина Прусакова, Елизавета Бочарова, Дарья Каленёва, Александра Сыбатова, Екатерина Сергеева, Анастасия Гришина, Елизавета Якунина, Вера Лаптева, Екатерина Стемасова — продемонстрировали настоящее мастерство и профессионализм.

Как рассказал нашей газете наставник юных баскетболисток Валерий Павлович Брехов, команда тренируется пятый год, с восьмилетнего возраста. Робкие девчонки раз за разом всё увереннее выходят на игровую площадку и успешно представляют школу шумерлинского баскетбола не только в республике, но и за ее пределами.



Стоит напомнить о прошлогоднем триумфе шумерлинских баскетболисток в республиканском турнире среди дворовых баскетбольных команд. Победив более старших соперниц, команда наших девочек удостоилась почетного права представлять республику на Всероссийском фестивале детского дворового баскетбола «Герои нашего двора» в Новосибирске. Эта поездка еще более сплотила юных баскетболисток и их тренера и нацелила на новые победы.



В этом году юные спортсменки небезуспешно приняли участие в турнире «Новое поколение» среди детских команд Татарстана; в турнире, посвященном Дню защитника Отечества на призы депутата Госсовета Чувашии Л.Н. Пронина, заняв среди детских команд из Канаша, Сергача, Саранска 1 место. В турнире в Саранске среди команд из Пензы, Саратова и Лукоянова наши девочки заняли 2 место; в турнире в Сергаче с участием команд из Павлова, Ульяновска и Сергача заняли 2 место. В сентябре в турнире «Старт сезона» среди команд из Сергача, Канаша и Казани также стали вторыми, как и в турнире, посвященном подвигу 6 роты псковских десантников, состоявшемся в Йошкар-Оле. Летом в Чебоксарах нашим девчонкам не было равных в первенстве Чувашии по дворовому баскетболу 3+3. И вот еще одна такая важная победа!



«Успех в первенстве республики – это результат ежедневных двухразовых тренировок, — констатирует В.П. Брехов. — Достичь результатов и взойти на пьедестал возможно только через упорный труд, характер и дисциплину».



Поздравляем наших юных спортсменок и их тренера с заслуженной победой! Верим, что сплоченной команде покорится еще не один баскетбольный Олимп.

Ольга Дмитриева.