Жители Чувашии оценивают строительство учреждений культуры с помощью QR-кода

Во всех регионах России через QR-коды жители могут дать обратную связь о состоянии социально-значимых объектов. При сканировании QR-кода пользователь попадает на страницу анкеты конкретного объекта, размещенную на сайте «национальныепроекты.рф». Там он оставляет анонимную обратную связь о качестве строительства объекта или удовлетворенности его работой, выбирая один из трех эмодзи для обозначения своего ответа на предложенные в анкете вопросы.

QR-коды стали дополнительным каналом обратной связи, которые позволяют получить более точечную оценку о выполнении работ в рамках нацпроектов, выявлять типовые проблемы и предупреждать их возникновение в дальнейшем.

На данный момент с помощью QR-кода поступило обращение, касаемое строительство Дома культуры в Д. Илебары.

«Строительство Дома культуры начато своевременно, так как это место, где встречаются, общаются, развлекаются и отдыхают жители близлежащих деревень. Хочется надеется, что открытие состоится намного раньше, потому что строители работают старательно и быстро. Мы , жители нашего поселения, благодарим за то, что нас услышали. Скорее бы загорелся свет в окнах нашего наисовремейнешего культурного учреждения, опередив планируемые сроки», — оставил отзыв житель п. Илебары.

На данный момент QR-коды уже размещены на более чем 3 тыс. объектов. Такое нововведение позволяет усилить общественный контроль и создает прямую обратную связь от тех, для кого эти объекты возводились.