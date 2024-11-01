Для школьников города прошло «Образовательное воскресенье»

29 октября в рамках всероссийского проекта «Навигаторы детства» Учащиеся школ Шумерли приняли участие в викторине «Учись у героев Отчизну беречь…»



Викторина, разработанная активом студентов Шумерлинского политехнического техникума, была посвящена нашему земляку Павлу Евдокимову, погибшему при исполнении воинского долга в зоне СВО.



Команды с большим интересом включились в работу. Дух соперничества не покидал ребят до самого последнего задания. По итогам игры победила команда гимназии № 8, 2-е место поделили представители школы № 6 и техникума, 3-е место заняли ребята из школ №№ 3, 1 и 2.



Шумерлинский ПТТ.