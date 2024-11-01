В Чувашии стартовал флешмоб «Расскажи, где темно»

Публиковать сообщения о нехватке уличных фонарей или отсутствии освещения предложили жителям городов и сел в Центре управления регионом республики: организацией запущен флешмоб «Расскажи, где темно».

«Темные» вопросы собирают в паблике ЦУР под постом об акции. Интернет-пользователей просят указать проблемное место, поставить хэштег #гдетемно и для наглядности приложить фотоиллюстрацию проблемы. Инциденты обещают отработать совместно со службами ЖКХ муниципаитетов республики.

Отметим, о проблемах с освещением жители Чувашии сообщают в соцсетях традиционно активно. К счастью, нынешней осенью количество жалоб уменьшилось: если за сентябрь—октябрь 2023 года поступило 625 сигналов на эту тему, то за аналогичный период текущего года зафиксировано и обработано 484 сообщения.

Люди пишут о неисправности или отсутствия освещения на дорогах, тротуарах и общественных территориях, подмечают случаи отключения электричества и аварии, низкое качество электроснабжения. Чаще всего «электрическую тему» поднимают жители Алатыря, Чебоксар и Новочебоксарска, замыкают ТОП-5 канашцы и шумерлинцы.

чувашинформ.рф