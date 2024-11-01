В Чувашии лекции Общества «Знание» стали частью профориентации для трудных подростков

Российское общество «Знание» в Чувашской Республике организовало цикл просветительских мероприятий для несовершеннолетних, находящихся на различных видах профилактического учета. Мероприятия прошли в рамках профильной смены на базе детского оздоровительного лагеря «Звездочка» в Новочебоксарске.

Лекторы Общества «Знание» провели встречи с подростками сразу по нескольким напрвлениям — Знание.Карьера, Знание.Герои.

«Выступления лекторов Российского общества «Знание» для таких детей – важная составляющая воспитательной и информационной работы на профильной смене. Сейчас дети потребляют очень много различного контента и проконтролировать его – задача сложная и зачастую практически не решаемая. Поэтому очень важно, что в течение профильной смены ребята ознакомятся с информацией в рамках различных треков – от патриотического до профориентационного. Особенно важно дать эту информацию детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которые в силу различных причин, с данным контентом практически не знакомы», — подчеркнул руководитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике Антон Ширшов.

Лектор провел для ребят экскурс в профессии прошлого и рассказал о профессиях будущего, которые будут востребованы в следующие 10 лет, а также о тех, которые теряют свою актуальность.

Директор Центра финансовой грамотности населения Чувашского республиканского института образования Дмитрий Щепелев на наглядных примерах продемонстрировал актуальные меры о информационной и финансовой безопасности.

Заместитель руководителя филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в регионе Иван Ярусов провел для ребят урок мужества. Участники встречи узнали о героических подвигах и боевых буднях бойцов СВО, почему подрастающему поколению важно быть патриотами.

Инструктор-методист Центра «ВОИН» в Чувашии Артур Ефремов изаместитель руководителя регионального отделения МОО «Союз добровольцев Донбасса» в Чувашской Республике Виталий Емельянов познакомили ребят с экипировкой и снаряжением современной российской армии.