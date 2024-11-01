В техникуме встречи с участниками СВО стали традиционными

В этот раз студентов и педагогов техникума посетил наш выпускник, участник специальной военной операции Никита Бочкарёв. Он рассказал о своей жизни, о задачах, которые ему приходилось выполнять на СВО, о буднях на передовой.

Студенты активно включились в беседу, задавали много вопросов о службе и жизни за пределами фронта. Говорили и о выборе профессии, о воинском долге перед Родиной и мирными жителями, о грани между страхом и трусостью. «Гордимся Никитой, верим в победу, желаем всем нашим воинам скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми!» — поделились впечатлениями участники встречи. По словам военнослужащего, активная поддержка поднимает боевой дух защитников.

Шумерлинский ПТТ.