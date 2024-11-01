Воспитанники танцевальной студии «Птица Феникс» (руководитель Т.И. Волкова) Миша Зобков, Варя Петрова, Варя Брюханова и Лиза Степанова стали лауреатами III Межрегионального фестиваля-конкурса хореографического творчества «Ташă эрешĕсем» имени ведущих балетмейстеров Чувашии Людмилы Няниной и Владимира Милютина.



По итогам состязания объявлены 2 обладателя Гран-при – ансамбль народного танца «Рассвет» и трио танцевальной студии «Птица Феникс» с танцем «Стиляги».



По итогам конкурса: танец «Остап Бендер» в исполнении Миши Зобкова — лауреат I степени; танец «Казачка Варя» в исполнении Вари Брюхановой — лауреат II степени; танец «Где-то на Диком Западе» в исполнении Миши Зобкова и Вари Брюхановой — лауреат I степени; танец «Стиляги» в исполнении Вари Петровой, Лизы Степановой и Миши Зобкова — лауреат I степени.

Т. Волкова.