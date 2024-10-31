«Госуслуги» предлагают пользователям поменять почту Gmail на российские аналоги

Портал «Госуслуги» 30 октября начал рассылать пользователям, у которых учетная запись привязана к почтовому сервису Gmail, уведомления с предложением поменять почтовый адрес, перенеся его на любые другие платформы. Об этом пишут «Известия».

«Недавно компания Google ограничила использование смс-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — указано в сообщении. Отмечается, что на почту @gmail.com, которую клиенты зарегистрировали для доступа к «Госуслугам», приходят в том числе важные сообщения и письма для восстановления пароля.



Пользователям предлагается заменить почту, указав новый адрес в настройках личного кабинета. Одним из таких вариантов может сервис @xmail.ru от российской компании VK, который уже интегрирован с «Госуслугами».