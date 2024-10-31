В 2024 году в Чувашии снизилось количество жалоб в соцсетях на отопление

С началом осени специалисты Центра управления регионом Чувашии стали уделять самое пристальное внимание сообщениям жителей на тему подготовки к отопительному сезону и старту подачи тепла в социальные учреждения и многоквартирные дома республики.

Статистика ЦУР показывает, что если за сентябрь—октябрь 2023 года специалисты Центра зафиксировали и обработали почти тысячу сообщений о ненадлежащем качестве или отсутствии отопления, то за аналогичный период этого года сигналов поступило примерно на 15% меньше.

«Снижение количества комментариев на тему отопительного сезона объясняется достаточно «мягкой» теплой осенью, своевременной подготовкой к началу отопительного сезона со стороны управляющих и ресурсоснабжающих организаций», – рассказал специалист по социальным коммуникациям ЦУР Чувашии Антон Грабко и сообщил, что наибольшее количество жалоб о начале отопительного сезона поступило из городов Алатырь, Чебоксары, Канаш, Новочебоксарск и Шумерля.

Источник: cheb.mk.ru