Автогонщик из Чувашии передал свой спорткар в зону СВО

Житель Шемуршинского округа Максим Кудряшов своими руками собрал маневренный багги и передал его командованию 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды Кубанского казачьего полка. Об этом сообщает госпаблик администрации округа.

В прошлом Максим Кудряшов – гонщик и неоднократный победитель различных любительских автокроссов. Спорткар, на котором выигрывал соревнования, собрал по схемам, которые начертил сам, насмотревшись на машины умельцев в интернете. Спустя 10 лет решил, что легкий и маневренный багги сослужит хорошую службу бойцам в зоне СВО. Тем более что друзья-гонщики из Ульяновска, которые часто возят гумгрузы на передовую, не раз говорили, что военнослужащие заинтересованы в такой технике. На ней можно преодолевать сложные рельефы местности и эвакуировать раненых из зон обстрела.

Для того, чтобы доставить машину военнослужащим, Максим Кудряшов лично отправился в Рязанскую область, к месту постоянной дислокации полка, входящего в группировку войск «Юг» ВС РФ. Конечно, прежде чем передать тактический вездеход бойцам, его серьезно доработали. Автомеханики перебрали всю «начинку», сохранив раму багги – она не подверглась коррозии потому, что сделана из оцинкованного железа, её лишь подкрасили в защитный цвет. «Передавая ключи от автомобиля, Максим осознавал, что его скромный вклад может оказать значительное влияние на ход боевых действий и укрепить боевой дух тех, кто стоит на страже свободы своей страны», – отмечают в госпаблике администрации Шемуршинского округа. К слову, решение жителя Чувашии поддержать российских бойцов оценило и командование 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды Кубанского казачьего полка. Максиму вручили благодарность.

Кстати, данный мини-внедорожник – далеко не первый автомобиль, который бойцы получают из Чувашии. В начале лета, к примеру, на линию боевого соприкосновения отправили багги, собранный командой спортивно-технического клуба региональной общественной организации «Cheboksary racing team».

чувашинформ.рф