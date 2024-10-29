Итоги Рейтинга ГТО за III квартал

В третьем квартале Ямало-Ненецкий автономный округ не только удержал лидерство, но и продемонстрировал впечатляющую стабильность в популяризации комплекса ГТО;

Белгородская область, которая заняла второе место, также показала значительные успехи. Активное участие граждан и улучшение показателей по выданным знакам отличия свидетельствуют о растущем интересе к физической культуре в регионе; Краснодарский край занял третью позицию. Кировская и Ленинградская области продемонстрировали значительный рост, поднявшись на 21 позицию.

Однако, несмотря на общий рост показателей, некоторые регионы испытали спад. Рязанская, Ярославская, Вологодская области, а также Чеченская Республика и ещё десяток других регионов показали отрицательную динамику, что требует дополнительного анализа и разработки мер по повышению эффективности реализации Комплекса ГТО «на местах». Рейтинг ГТО является важным показателем, который позволяет определить, как эффективные практики, так и сферы, требующие доработки. Общее улучшение показателей в 39 регионах подчёркивает эффективность мер по популяризации ГТО в регионах. С Рейтингом ГТО вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ https://www.gto.ru/files/uploads/documents/671b527fa5368.pdf

СШ г. Шумерли.