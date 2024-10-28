Семейные команды Шумерли – участники движения ВФСК «ГТО»

В городе продолжается работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В воскресный день, 27 октября, спортивный зал стадиона «Труд», после проведенного капитального ремонта, распахнул свои двери перед участниками движения ГТО. Настоящий большой семейный спортивный праздник состоялся в обновленном спортивном объекте – муниципальный Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» среди семейных команд «Всей семьей на ГТО!», организованный Центром тестирования ВФСК «ГТО» Шумерли совместно с Молодежным центром «Дружба» и Движением Первых города.

40 шумерлинских семейных команд по трем возрастным группам с детьми 6-7 лет, детьми 8-9 лет, детьми 10-12 лет приняли участие в семейном Фестивале ГТО.

Фестиваль начался с торжественного открытия, где участников приветствовали председатель Собрания депутатов Шумерлинского МО Сергей Яргунин и депутатский корпус.

Зажигательное выступление детского творческого коллектива «Птица Феникс» (руководитель Тамара Волкова) и массовая энергичной зарядка дали старт предстоящим тестовым испытаниям. Папы демонстрировали свои физические возможности в сгибании и разгибании рук в упоре лежа. Мамы оспаривали звание сильнейших в поднимании туловища из положения лежа на спине. Дети вели спортивную борьбу в беге на 30 м. Каждый член семьи демонстрировал свои физические качества в наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье.

По итогам Фестиваля, семейные команды принявшие участие в семенном спортивном празднике «Всей семьей на ГТО!», были удостоены сертификатов участника, а победители и призеры награждены грамотами и кубками от Молодежного центра «Дружба» и Движения Первых.

СШ г. Шумерли.