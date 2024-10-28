В ноябре станет проще получить выплату по ЖКУ и пополнять электронные кошельки

В ноябре вступает в силу ряд важных изменений. Например будут реже отказывать в компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг. Владельцы публичных каналов начнут передавать сведения в Роскомнадзор.

Льготникам будут реже отказывать в компенсациях квартплаты.

Отказывать в возможности получения компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг теперь будут реже. Правительство уточнило порядок оформления этой выплаты.

Претенденту на компенсацию могут отказать в ней, если у жителя есть задолженность по квартплате. При этом буквальное прочтение нормы предполагает отказ, даже если этот долг уже был погашен.

Теперь порядок прописан более четко. Должна учитываться только непогашенная задолженность. А сведения о долгах чиновники, оформляющие выплаты, должны брать из ГИС ЖКХ по состоянию на первое число текущего месяца.

Компенсации на оплату ЖКУ предоставляются ряду категорий льготников — например, инвалидам, педагогам сельских школ, «чернобыльцам», блокадникам.

По информации rg.ru