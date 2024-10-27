Чувашия начнёт внедрять виртуальную социальную карту

Глава республики Олег Николаев поддержал вхождение региона в качестве пилотного в проект Минцифры России по реализации цифрового сервиса «Виртуальная социальная карта» (ВСК). Его реализация начнется в 2025 году. Тиражирование системы в субъектах Федерации планируется с 2026 года.

В перечень жизненных ситуаций, автоматизируемых платформой, будут включены льготный проезд на транспорте, льготное питание (образовательные организации и молочная кухня), идентификация в образовательных организациях, посещение объектов и мероприятий культуры и спорта, получение льготных лекарств, участие в программах лояльности партнеров (скидки, бонусы и так далее). Благодаря платформе будет возможным открытие карты на портале «Госуслуги» с возможностью привязки банковской карты национальной платежной системы «МИР» любого банка, подтверждение категории гражданина с использованием банковской карты для всех льготных категорий по всей России при получении государственных и коммерческих услуг и сервисов, информирование гражданина о доступных мерах социальной поддержки, предоставляемых с использованием ВСК, в том числе в проактивном режиме, использование ВСК для онлайн-идентификации граждан при предоставлении услуг.



Напомним, в Послании Госсовету Олег Николаев поставил задачу в течение двух лет разработать и внедрить в Чувашии цифровой сервис «Семейный навигатор». С учетом планов запуска федерального проекта этот сервис будет оценен на предмет наличия в нем возможных дублирующих ВСК сервисов для выработки оптимальной модели проекта.



Источник: cap.ru.