«Инициативка» переходит в цифру

В правила предоставления средств из республиканского бюджета на объекты инициативного бюджетирования вносятся новые моменты.

Конкурсный отбор на реализацию проектов в 2025 году планируется объявить в первой декаде ноября. И заявки на участие в нём будут приниматься через информационную систему «Чувашия онлайн».



В новом порядке предлагается внедрить голосование населения за инициативные проекты через портал «Госуслуги». Первый год будет переходным: за организованное голосование будут присваиваться дополнительные баллы. Затем сбор мнений станет обязательным.

По новым правилам установлена возможность приоритизации проектов на текущий финансовый год. Например, если в Чувашии новый год будет посвящен чистой воде, то приоритетными проектами будут признаны проекты по ремонту объектов водоснабжения и очистке водоёмов. Они получат дополнительные баллы при конкурсном отборе.



Кроме этого, балльная шкала оценки дополнена такими критериями, как информационное сопровождение инициативных проектов с представлением фотоматериалов в формате «до – после», наличие инвестиционного проекта на территории населенного пункта. Также устанавливается обязательное условие по сумме вложенных внебюджетных средств – это 5 % от стоимости проекта. При этом критерий «Объем фактически собранных средств с населения, ИП, ЮЛ на дату представления заявки» исключается.

Справочно

На реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году предусмотрено 2,5 млрд рублей. Средства направлены на 8 проектов благоустройства территорий, строительство школ, механизмы улучшения жилищных условий граждан – соцвыплаты, снижение ставки ипотеки, строительство жилья по найму. Но основной объём – на проекты инициативного бюджетирования. Их в этом году 1487 на сумму 2,4 млрд рублей.

По инициативе и при софинансировании жителей в 2024 году планируется отремонтировать 568 автомобильных дорог, 257 объектов коммунального хозяйства, 141 – благоустройства территории и сельского туризма, 105 – социально-культурной сферы, 96 – массового отдыха, 7 – мер пожарной безопасности. Кроме того, планируется очистить 62 водоема, благоустроить 85 мест захоронений, обустроить 97 водных объектов, 69 детских и игровых площадок.

Из всех проектов уже реализовано 1117. Завершить реализацию и полностью освоить средства необходимо в срок до 10 декабря 2024 года.



По информации Минсельхоза Чувашии.