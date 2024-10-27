Воспоминания об «Артеке»: лучшие мгновения детства

Ученица 8 класса Ходарской школы имени И.Н. Ульянова, председатель ученического самоуправления Варвара Улисова этой осенью побывала в ВДЦ «Артек» на Чёрном море. Это стало возможным благодаря победам Варвары в различных всероссийских, республиканских, муниципальных конкурсах и олимпиадах, победе во всероссийском конкурсе «Вектор успеха».

В «Артек» я приехала 25 сентября. Это моя первая поездка. Когда я приехала в Симферополь, то сразу обратила внимание на природу: необычные деревья, много гор. Прибыв в «Артек», мы прошли регистрацию, нам выдали вещи. Я попала в 10-й отряд, проживала в лагере «Хрустальный», — делится впечатлениями Варвара.

В отряде Варвары было 35 человек, в комнате — шесть девочек, со всеми она сразу нашла общий язык.

В отряде Варвары было 35 человек, в комнате — шесть девочек, со всеми она сразу нашла общий язык. Все ребята дружелюбные, добрые, общительные, талантливые. Мне всë очень понравилось. Я в восторге от Чëрного моря, моя мечта увидеть море осуществилась, чему я очень рада. «Артек» подарил мне друзей, эмоции, незабываемые впечатления, опыт, — говорит девушка.

Во время смены Варвара посетила множество экскурсий, приняла участие в концертах и акциях, побывала в самых разных местах Симферополя. Восьмиклассницу очень впечатлило восхождение на гору Аю-Даг, на вершине которой весь отряд посвятили в артековцы. Впервые в жизни Варвара посетила скалодром, где забралась почти на самый вверх.

Во время смены Варвара посетила множество экскурсий, приняла участие в концертах и акциях, побывала в самых разных местах Симферополя. Восьмиклассницу очень впечатлило восхождение на гору Аю-Даг, на вершине которой весь отряд посвятили в артековцы. Впервые в жизни Варвара посетила скалодром, где забралась почти на самый вверх. В конце смены мы собрались на Артек-арене на прощальную встречу. Был замечательный концерт. А в конце по артековской традиции мальчики подарили девочкам по розе. На следующий день прошло официальное закрытие смены, где были подведены итоги. Нам раздали угольки дружбы и ниточки, которые мы завязывали друг другу. Конечно, поездка в «Артек» запомнится мне надолго. Я наслаждалась шумом моря, любовалась невероятными красотами. Я бы хотела ещё вернуться! – завершает свой рассказ о невероятных мгновениях детства Варвара.



А. Краснова, кл. руководитель 8 класса Ходарской школы.