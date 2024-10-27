С начала года для военнослужащих и членов их семей в регионах страны проведено

более 1,5 тысячи мероприятий, сформирован реестр работодателей, которые заинтересованы

в трудоустройстве участников специальной военной операции.

Ищутся новые формы, которые позволили бы осуществить их социальную адаптацию.

По данным Федеральной службы по труду и занятости, с начала года 5,6 тысячи участников СВО получили от служб занятости свыше 16 тысяч услуг. Наиболее востребована профориентация. Её получили 4 тысячи участников СВО и 7,7 тысячи их родственников. В рамках этой услуги сотрудники центров занятости, кадровые консультанты помогают тем, кто решил сменить сферу деятельности или развить имеющиеся навыки. Ещё одной мерой поддержки является обучение и переобучение. Сейчас для участников СВО, для их родственников доступно свыше 9 тысяч программ.



В нашей республике заключено партнерское соглашение между Ассоциацией ветеранов СВО Чувашии и службой занятости Чувашии. В его рамках ветеранам и их семьям со стороны кадровых центров «Работа России» будет оказываться вся необходимая помощь в повышении квалификации, получении дополнительного профессионального образования, профессиональной подготовки и переподготовки, трудоустройстве.

Виктор Ковалёв, директор Центра занятости Чувашии, региональный координатор партийного проекта «Моя карьера с «Единой Россией»:

Отдельное внимание будет оказано людям, возвращающимся на прежнее рабочее место. Карьерные консультанты будут постоянно на связи с коллегами из ассоциации и максимально оперативно подбирать варианты государственной поддержки, учитывая время возвращения, возможные ограничения по труду, пожелания и планы человека в отношении занятости.



Источник: пресс-служба РИК.