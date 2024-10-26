Умели же шумерлинцы!

Вот такую интересную штуковину повезло мне купить на Южном рынке в Чебоксарах. Это советский тренажёр-самокат. Но настоящим сюрпризом для меня стала этикетка – сделано Шумерле! Согласно сохранившейся этикетке тренажер был выпущен в 1988 году Шумерлинским

заводом спецавтомобилей и стоил 15 рублей 40 копеек.

На сегодняшний день у нас в Музее СССР имеются и другие экспонаты, произведённые в Шумерле: пианино «Сура», панно-аппликация мебельной фабрики, деревянные точёные рюмки, ковши. Хотелось бы расширить наш музей и другими раритетными теперь уже предметами ширпотреба шумерлинских заводов и фабрик. Их было множество и все они – свидетельство славного трудового прошлого нашего шумерлинского края!



Н. Адёр, директор Музея СССР (г. Чебоксары).