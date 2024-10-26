Мемориал героям СВО планируется построить в 2025 году

На разработку концепции мемориала памяти погибших в ходе специальной военной операции и благоустройства мемориального парка «Победа» в Чебоксарах из резервного фонда Правительства Чувашии выделено 3,5 млн рублей.



Минстроем республики проведен анализ конкурсных проектов всероссийских конкурсов концепций мемориала воинов СВО и на разработку лучшего проекта мемориала «Строителям безмолвных рубежей», лучшие практики которых будут использованы в концепции.

Первый этап благоустройства парка, включающий строительство мемориала, посвященного героям спецоперации, планируется в 2025 году.



Источник: право21.рф.