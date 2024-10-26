Кто не сломлен духом, тот непобедим!

Еще в 40-х годах прошлого столетия английский военный психолог Норман Коупленд утверждал,

что «из поколения в поколение оружие меняется, а человеческая природа остается неизменной».

Исторические параллели современных событий как никогда подтверждают это. Сегодня бойцы СВО, столкнувшись с современным вариантом нацизма, совершают такие же подвиги, как их деды и прадеды. При общении с нашими воинами невозможно не испытывать неподдельное чувство гордости за доблесть российской армии, за Отечество, за мужество наших солдат.

У каждого из них, отстаивающих рубежи нашей родины, свой путь, своя история…

В отчем доме 36-летний участник специальной военной операции Николай Акулин не был два года. Мобилизованный в октябре 2022 года, шумерлинец всё это время самоотверженно и честно служил Родине. С мая 2023 года – непосредственно на передовой.

Николай родился третьим ребенком в семье. Сыном он был долгожданным – родители уже воспитывали двух дочерей. Будущий воин учился в средней школе № 6. К выпускному классу принял твердое решение посвятить свою жизнь военному делу и поступил в Казанское высшее танковое командное училище. Но так распорядилась судьба, что дипломированным танкистом стать ему было не суждено — после второго курса обучения по состоянию здоровья с учебой Николаю пришлось расстаться. Вернулся в Шумерлю, работал во вневедомственной охране, в группе задержания МВД. В 2012—2015 годах трудился начальником водоочистных сооружений «Водоканала». В 2016 году по семейным обстоятельствам переехал в Йошкар-Олу. В столице Марий Эл работал в автохолдинге, женился, друг за другом родились дети – сын и дочка. Казалось, жизнь размеренно шла своим чередом…

Когда в октябре 2022 года была объявлена частичная мобилизация (к тому времени здоровье молодого мужчины было восстановлено), воин по натуре Николай Акулин сам прибыл в военкомат за повесткой и буквально через день был отправлен в Ульяновск в учебку. Через три месяца, 17 января 2023 года, в составе взвода наш земляк был отправлен в Луганскую Народную Республику, в зону специальной военной операции. Пункт постоянной дислокации войсковой части поначалу базировался около города Приволье. 23 мая 2023 года взвод зашел на линию боевого прикосновения близ Белогоровки. Как рассказал Николай нашей газете, в течение дальнейших 9 месяцев ему довелось служить пулеметчиком, стрелком, командиром боевой машины, командиром отделения.

Летом командир отделения рядовой Акулин (позывной «Хомяк») был назначен старшим на позиции. Их часть стояла в 60 метрах от позиции противника. Практически лоб в лоб. Перестрелки, дроны, минометный огонь… Со смертельной опасностью он, как и его товарищи по оружию, встречался ежедневно, ежечасно. Лицом к лицу. Летом прошлого года за удержание позиций от прорыва врага в населенные пункты наш земляк был награжден медалью «За воинскую доблесть» 2 степени.

В июле командование назначило Николая на одну из ключевых должностей — проводником. «С точки «O» доставлял на позиции офицеров, бойцов, боеприпасы, продовольствие, — пояснил нам Николай свои обязанности. – Это порядка 6 км пути, порой под обстрелами». Проводник всегда справлялся с поставленной задачей, четко делал своё дело и никогда не поддавался панике. Он научился мастерски уходить от опасности, но всё-таки нескольких контузий разной степени ему избежать не удалось.

В ночь на 20 февраля 2024 года, когда Николай возвращался после доставки очередной партии военнослужащих, в ноги ему упал вражеский дрон-камикадзе. Прозвучал мощный взрыв, правую ступню оторвало сразу, левую ногу вывернуло так, что торчала берцовая кость. «Я был в сознании. Оценил обстановку, — вспоминает Николай события той роковой ночи. — Хорошо, что с собой была аптечка, сам себе вколол обезболивающий пармедол».

Через рацию он сообщил боевым товарищам о ранении. Около 3 км узкими окопами бойцы протащили раненого на плащ-палатке, потом еще столько же на носилках полями. Над головами постоянно летали дроны, позднее к ним прибавилась артиллерия противника. Один из бойцов, переносивший Николая, получил легкое ранение. В общей сложности за 7 часов они прошли 6 км пути. Наш земляк потерял около 2 литров крови. В медицинской роте ему была оказана необходимая помощь. Далее рядового Акулина доставили до точки эвакуации Лисичанска, затем в медсанчасть Луганска. Там сделали реампутацию, наложили временный аппарат Елизарова. Далее вертолетом переправили в Ростов-на-Дону, оттуда поездом в Москву.

В столице Н. Акулин был определен в военный госпиталь им. А.А. Вишневского Минобороны России. Нужно было срочно спасать левую ногу! «Мне повезло — я попал в руки профессора Валерия Афанасьевича Митиша, — поделился с нами Николай. — Угроза ампутации нарастала с каждым часом. Спасибо, что он взялся за восстановление моей ноги».

Далее последовал нелегкий путь реабилитации. За 8 месяцев было проведено 25 операций под общим наркозом. Из ноги извлечено 54 осколка, а сколько их еще осталось! Нога укоротилась на 13 см, но в итоге была спасена. Сейчас реабилитационный период в процессе, впереди предстоит еще не одно хирургическое вмешательство. «После максимального восстановления левой ноги будет решаться вопрос о протезе на правую», — поделился перспективами солдат.

Как шумерлинцу сообщило командование, в нынешнем августе Президентом России подписан указ о награждении рядового Николая Акулина медалью «За отвагу». «Вот оклемаюсь и заберу награду сам», — улыбается наш собеседник.

В начале октября, после двухлетнего отсутствия, Николай вернулся в отчий дом. Рядом с ним самые близкие люди, его поддержка и опора. «Мощный стимул не раскисать там, на передовой, – это семья, — говорит боец. — Уверенность в том, что дома тебя ждут, в тебя верят, придаёт огромные силы. Там не думаешь о себе, думаешь о близких. Это помогает лучше соображать, действовать и принимать правильные решения».

Сейчас рядовой Акулин в отпуске по ранению. Несмотря на то, что нашему герою присвоена категория «Д» (к военной службе не годен), он не исключает возможности вернуться в строй. «Люди и с протезами воюют», — говорит он. – Знаю, там, на передовой, я нужен. Вот пройду окончательную реабилитацию, тогда и приму решение».

Сила воли и оптимизм Николая восхищают! Борец по натуре, он жизнеутверждающе смотрит в завтрашний день и строит планы. «Я жив и это главное!» — с позитивом восклицает мужчина. А планов на жизнь у нашего земляка громадье: найти себя, вырастить детей и, если надо, снова встать на защиту великой Родины.

Ольга Дмитриева.

Марина Акулина

Война — злодейка, кто бы спорил!

Но ведь зачинщик – человек!

Зеленский, кто тебе позволил

Испачкать кровью этот век?

Имея черную душонку,

Прикрывшись Западом, очнись!

Кровавый след оставил всюду!

Что натворил ты? Оглянись!

Не для того страна Россия

Растила лучших сыновей,

Чтоб бес какой-то или клоун

Вдруг возомнил, что всех главней.

Зашла в больницу… Боже правый!

Совсем мальчишки – да, да, да.

Без рук, без ног, ожоги, раны…

Прежними они не будут никогда.

Ну, как же так? Мелькают мысли,

Душа клокочет, сердца стук…

Здесь нет чужих, здесь все родные.

Здесь каждый — сын, и брат, и друг!

А за воротами, как прежде,

Машины, люди, суета…

Увидев столько боли, прежней

Уже не буду никогда…

2024 г.

Когда Николай лечился в госпитале, к нему приезжала родная сестра

Марина. После посещения госпиталя она написала это стихотворение.