Как оформить недостроенный дом после завершения строительства?

Несколько лет назад семья купила земельный участок, на котором находилось недостроенное строение с назначением «нежилое». Сейчас строительство дома полностью завершено. Как переоформить его в индивидуальный жилой дом?



Такие ситуации встречаются довольно часто, — поясняет начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Чувашии Эльби Николаева. — Продавцы, чтобы официально указать в договоре все объекты, находящиеся на земельном участке, регистрируют права на них в Росреестре, в том числе и на недостроенные дома. После окончания строительства такие объекты необходимо переоформить. Для этого сначала нужно обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит новый технический план. В нем уже будет указано назначение дома «жилое» (конечно же, при условии, что объект соответствует этому назначению). С новым техническим планом нужно обратиться в МФЦ и подать соответствующее заявление. За оформление предусмотрена госпошлина.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.