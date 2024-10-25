Такие семьи – гордость и пример для всех

18 октября в Государственном Кремлевском дворце были объявлены финалисты девятого всероссийского конкурса «Семья года». Зайцевы из Шумерли – в числе победителей!

В 2024 году в конкурсе участвовали более 11 тысяч семей. Оргкомитет рассмотрел 388 представлений на победительниц региональных конкурсов по 5 номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранительница традиций». А победили только 88 семей.



В номинации «Многодетная семья» победу присудили 21 семье. В этой номинации и отмечена шумерлинская семья Зайцевых. Заслуженную награду вручали в Москве на торжественной церемонии.



Подготовила Н. Владимирова.