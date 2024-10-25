Стадион примет участников фестиваля «Всей семьёй на ГТО»

Городское спортивное мероприятие состоится 27 октября. Начало фестиваля в 11.00 час.

Семейные команды могут заявиться в двух группах: 1 группа – папа, мама, ребенок 6-7 лет; 2 группа – папа, мама, ребенок 8-9 лет. Им предстоит пройти тестовые испытания: папам – отжимания, наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; мамам — поднимания туловища из положения лежа на спине и наклоны вперед на гимнастической скамье; детям – бег на 30 м и наклоны вперед на гимнастической скамье.



Организаторы обещают всем командам-участницам сертификаты и сувениры, а призеров ждут грамоты и призы.



Важное условие — участники фестиваля должны быть зарегистрированы на интернет-портале ВФСК ГТО (www.gto.ru) и иметь уникальный идентификационный номер участника (УИН).

Подготовила Н. Игнатьева.