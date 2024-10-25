Представители Чувашии приняли участие в семинаре о коммуникации власти и жителей

В Пензе продолжает работу окружной семинар АНО «Диалог Регионы» для представителей регионов ПФО. Госслужащие, курирующие внутреннюю и информационную политику, совместно с руководителями Центров управления регионами (ЦУР) изучают интернет-коммуникацию органов власти с жителями. Среди участников семинара – руководитель администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов, заместитель главы Минцифры региона Алексей Гурьянов, руководитель ЦУР республики Татьяна Немцева.

С приветственным словом к участникам семинара обратился заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Игорь Буренков. «Развитие эффективной коммуникации власти и жителей помогает нам не только выявлять проблемные вопросы на территориях и решать их, но и позволяет сохранять доверие к органам власти», – отметил замполпреда.

В числе важных задач, стоящих перед регионами – создание Муниципальных центров управления (МЦУ). Первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы» – головной организации ЦУР – Кирилл Истомин подчеркнул: «Владимир Путин рекомендовал рассмотреть возможность масштабирования опыта ЦУР на муниципальный уровень. Цифровые инструменты МЦУ станут поддержкой местных глав в принятии решений по развитию территорий».

«Вместе с коллегами из округа мы собрались, чтобы обсудить лучшие практики коммуникации с жителями. Например, через госпаблики. Сегодня в Чувашии – это сеть из более 2 тысяч пабликов общим охватом более 2 млн. подписчиков, – отмечает руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева. – Они позволяют распространять значимый контент, выстраивать конструктивный диалог с жителями и оперативно опровергать недостоверную информацию».

Только за 2024 год Центры управления регионами ПФО обработали более 1,5 млн инцидентов в соцсетях. Немалая доля в этом показателе принадлежит Чувашии: с начала января специалисты ЦУР республики зафиксировали и обработали более 55 тысяч сообщений. К системе обратной связи региона подключены не только государственные и муниципальные организации, но и другие значимые структуры: среди них 3 федеральных управления, 5 основных ресурсоснабжающих организаций и региональный оператор по обращению с ТКО.

Источник: cheb.mk.ru