Поможем с «Умным городом»!

Минстрой России совместно с Народным фронтом в рамках проекта «Всё для победы!» реализует акцию помощи для военнослужащих ЛНР и ДНР — Сбор «Умный город».

Акция продлится до 10 декабря 2024 года. Принять участие и поддержать защитников на передовой может каждый.

Денежные средства идут на закупку квадрокоптеров, тепловизоров, средств связи, бронежилетов, защитных шлемов, генераторов, компьютерной техники, приборов ночного видения, тактических аптечек и др.

Подробности на сайте https://pobeda.onf.ru/ (https://pobeda.onf.ru/)