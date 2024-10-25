Педагоги из Запорожской области приехали в Шумерлю для обмена опытом

Вчера в Шумерле с ознакомительным визитом побывали представители Долинской школы Бердянского района Запорожской области — заведующая детским садом Светлана Зейберт и воспитатель Диана Самойленко. В Чувашии они находятся уже не первый день, а в четверг, в рамках выезда по муниципалитетам, побывали в Шумерле.

Первым пунктом их посещения стала школа № 6. Здесь они ознакомились с учебно-воспитательным процессом, побывали в кабинетах технологии, где дети были вовлечены в процесс плетения маскировочных сетей, в изготовление сухого душа, суповых наборов и других принадлежностей, которые просто незаменимы для наших бойцов, находящихся в зоне СВО.

Работа ведется в тесном сотрудничестве с волонтерским сообществом «Группа поддержки ребят» и руководитель группы Валентина Долгова выразила большую благодарность руководству и педагогам школы за достойное патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Обмену опытом между гостями и шумерлинцами поспособствовало и общение за круглым столом с участием главы Шумерли Эдуарда Васильева, председателя Собрания депутатов Шумерлинского округа Сергея Яргунина, руководителей и других представителей образовательных учреждений города.



Гости ознакомились с тем, как развиваются школы, детсады и учреждения допобразования в Шумерле, какие направления в них реализуются, а также рассказали о своей деятельности. Они поблагодарили нашу республику за помощь и всестороннюю поддержку, за искреннее тепло и гостеприимство.



После экскурсии по школе и ознакомления с развитием футбола в школе и в городе в целом сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве.



Далее гостей ожидало яркое представление, подготовленное ко Дню народного единства. Это было совместное мероприятие родителей, детей, учителей — представителей тех национальностей, чьи дети обучаются в школе. Гости ознакомились с культурой, традициями и богатой кухней русских, чуваш, татар и таджиков, оценили яркие концертные номера.



После посещения двух школьных музеев и мастер-класса одного из педагогов, гостям предстояло знакомство с детским садом № 18 и Шумерлинским политехническим техникумом. В последнем гостей планировали ознакомить с проектом «УПК-21» и с открывшимся недавно «IT-кубом».

Татьяна Александрова.