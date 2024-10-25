На Ozon запустилась витрина товаров «Сделано в Чувашии»

Предприниматели, которые производят товары в республике, смогут разместить их на специальной витрине маркетплейса и получить дополнительное продвижение.

Ozon запустил новую региональную витрину совместно с Минэкономразвития и Республиканским бизнес-инкубатором Чувашии. Проект реализуется в рамках программы выпуска отечественных товаров «Сделано в России».

На витрине будут представлены различные товары: брендированная одежда, сувениры и изделия чувашских ремесленников, детские товары, изделия для дома и сада, экологически чистые продукты, товары для животных и т.д. Ассортимент будет постоянно расширяться. Разместить свои товары на витрине может любой предприниматель с местным производством. Для этого необходимо подать заявку через специальную форму.

Мниэкономразвития Чувашии.