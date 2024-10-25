Наталья Пронина, руководитель волонтерской группы «Шумерля. Помощь СВОим»:

- С первых дней образования нашей группы учителя гимназии не остаются в стороне. Как только в 2022 году начали сбор помощи, на наш склад, на проезде Мебельщиков, приехала учитель математики И.М. Вологина с полными пакетами необходимого на фронте. Преподаватель английского языка Т.В. Матросова вместе со своей мамой участвовали в сортировке и упаковке вещей для мирного населения Донбасса. Привлекая остальных родственников, семья Матросовых отшивает рюкзаки на выписку для раненых в прифронтовые госпитали. Н.В. Дëмина (преподаёт английский) также не осталась в стороне. Вместе собирали посылки, плели сети, набирали материал для изготовления маскировки. О.А. Митина помогала с пошивом, сейчас будет руководить процессом изготовления маскировки в школе. Большое спасибо за помощь учителю русского языка и литературы Т.В. Лескиной, учителю географии Е.Н. Головановой, учителю физкультуры С.В. Сорокину. Помогают семья А.Н. Калашниковой и Р.В. Иванова (наш библиотекарь на пенсии).
Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо и педагогическому коллективу школы № 2 за помощь в изготовлении маскировки для наших защитников. Во время перемен и после уроков ребята плетут сети-основы для маскировочных костюмов. Большую помощь в изготовлении деревянной стойки оказал Лев Геннадьевич Лимонов. Спасибо неравнодушным родителям, которые приносят гуманитарную помощь: одеяла, постельное бельё, лекарства и т.д. Отдельная благодарность учителю Татьяне Николаевне Андреевой за организацию сбора. Дома она шьëт тёплые пледы для раненых.
Только так — все вместе — мы сможем помочь фронту. Присоединяйтесь! Нужна помощь в плетении маскировочных сетей, изготовлении масккостюмов и пошиве госпитального белья. Мы находимся по адресу: г. Шумерля, проезд Мебельщиков, 11 (2 этаж, налево). Примерное время: понедельник—четверг с 9.30 до 15.00 час., вечером с 18.00 до 21.00 час., в выходные — по договорённости.