Награждены лучшие муниципальные служащие

С 2012 года в республике проводится конкурс «Лучший муниципальный служащий». В этом году в конкурсе приняли участие 18 муниципальных служащих.

Участники защищали свои проекты. По итогам конкурса определены три призера, в их числе начальник отдела ЗАГС администрации города Шумерли Лариса Краснова. Она заняла 3-е место с проектной работой «Бережливый загс: оптимизация процесса по предоставлению государственной услуги установления отцовства». Благодаря этому проекту удалось значительно сократить время на обработку входящей корреспонденции и на оказание государственных услуг, а также упростить подготовку информации для ГАС «Управление». Нагрузка на сотрудников отдела уменьшилась, общая эффективность работы выросла.



Проектные работы победителей конкурса будут рекомендованы органам местного самоуправления, муниципальным служащим для применения в практической деятельности.



По информации Госслужбы Чувашии по делам юстиции.