Без поддержки общественниц не обойтись

Более 120 женщин со всех округов и городов республики приняли участие в форуме «Берегиня села». Он прошел в Цивильске в минувшую пятницу.

Форум — часть проекта Союза женщин Чувашии. Вместе с Минсельхозом и Минкультуры республики общественницы будут популяризировать жизнь на селе, убеждать молодежь остаться на малой родине. Ведущая роль в этой деятельности отводится активисткам женсоветов.

Ключевым моментом форума стало пленарное заседание. С докладами выступили министры сельского хозяйства и культуры Сергей Артамонов и Светлана Каликова. Эмоций добавили выступления зам. генерального директора АО «Элара» Наталии Партасовой и генерального

директора АО «Лента» Розы Ивановой Подвела итог пленарного заседания председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.

Наша справка

Сегодня в активе женсовета Шумерли более 50 женщин, представляющих различные сферы деятельности: образование, культуру, спорт, бизнес и др.



На протяжении многих лет общественное движение в городе возглавляла Елена Голованова. С апреля 2024 года женсоветом руководит Екатерина Мигунова.



За апрель—октябрь 2024 год женсоветом и при участии его активисток было проведено более 40 мероприятий. Это и благотворительные проекты, экологические акции и субботники, просветительские и патриотические инициативы, и программы в поддержку семьи, материнства и детства, праздники, спортивные соревнования, форумы. Велась работа с подрастающим поколением, проводились встречи с ветеранами и вдовами фронтовиков, жёнами и матерями участников специальной военной операции, выезды в больницы. Взято шефство над детским домом, оказана помощь в подготовке первоклассников к школе.



Женсовет тесно взаимодействует с отделом образования и социальной политики администрации города Шумерли, со школами и детскими садами, учреждениями спорта и культуры. Члены женсовета участвуют в инспектировании детских площадок при школах, качества питания в школах и детских садах.