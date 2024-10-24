В Чувашии инициировали акцию памяти

В преддверии Дня памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей объявлена акция, посвящённая героическому труду женщин в тылу во время Великой Отечественной войны.

Глава Чувашии предложил поделиться в своих соцсетях фотографиями бабушек и прабабушек, близких родственниц, которые в суровые зимние месяцы строили рубежи, возводили преграду для обороны страны от нацистских вражеских войск.

«Призываю 26 и 27 октября всем объединиться и рассказать о наших самоотверженных Героинях, их подвиге, которым мы гордимся и будем помнить всегда, в своих постах с хештегом #РубежиНашихБабушек», — отметил Олег Николаев.

чувашинформ.рф