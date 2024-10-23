Стартовал конкурс журналистов на призы Всероссийской Федерации спорта лиц с ПОДА

Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата объявляет о старте I конкурса журналистов на призы Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на лучшее освещение в средствах массовой информации материалов о спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Приглашаем к участию представителей российских федеральных и региональных СМИ, спортивные организации, а также индивидуальных авторов/блоггеров, коллективы авторов.

Конкурс проводится по 3 номинациям:

— лучший видео репортаж/фильм/сюжет про спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

— лучшая публикация (научная статья в журнале, аналитическая записка, текстовый репортаж, публикация в Интернете и др.)

— лучший Telegram-канал, освещающий спортивные соревнования и мероприятия по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

На конкурс принимаются работы, посвященные спорту лиц с поражением ОДА, впервые вышедшие в эфир или опубликованные в печатных, электронных СМИ или в digital пространстве в период с 1 января по 30 ноября 2024 года.

Материалы и заявку направляйте в электронном виде на официальную почту Федерации vfpoda@yandex.ru с темой письма «Конкурс журналистов, название номинации».

Заявки принимаются до 2 декабря.

Минспорта Чувашии.