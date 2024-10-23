Конструктивный диалог: в Чувашии назвали лидеров по работе с сообщениями жителей

Тех, кто быстро и по делу дает ответы на сигналы пользователей соцсетей, назвали в Центре управления регионом Чувашской Республики.

Список отличников возглавляют Ядринский, Янтиковский, Порецкий, Красночетайский, Яльчикский, Мариинско-Посадский, Шумерлинский, Батыревский, а также Красноармейский и Козловский округа. Они стали лучшими по итогам работы в третьем квартале.

Большая часть городов и округов по оценке специалистов ЦУР находится в «хорошистах». А вот Цивильский, Моргаушский округа, а также Новочебоксарск, Канаш и Алатырь попали в зону роста. Этим муниципалитетам рекомендовано сократить время реакции на сигналы жителей и обратить внимание на качество предоставляемых ответов: писать лаконичнее и по существу, в идеале прикладывая фотографии результата проделанной работы.

чувашинформ.рф