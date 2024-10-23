Жители Чувашии довольны объектами спорта, построенными по нацпроекту

По всей стране в рамках национальных проектов, инициированных Президентом России, возводятся социально значимые объекты. На каждом из них размещены таблички со специальными QR-кодами для обратной связи, которые позволят жителям регионов выразить свое мнение об объектах и оставить предложения.

Одним из объектов, построенных в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», стал физкультурно-оздоровительный комплекс «УНГА» в селе Ишлеи Чебоксарского муниципального округа.

Важно, что объект адаптирован для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В состав спорткомплекса входят: 25-метровый плавательный бассейн, спортивный и тренажерный залы, зал для настольных игр, фитнес-зал, а также борцовский зал, оснащенный ковром для занятия самбо в рамках реализации партийного проекта «Zа самбо» и всероссийского проекта «Самбо в школу».

В шаговой доступности с новым объектом расположена муниципальная школа, и уроки физкультуры проходят на базе спорткомплекса. В ФОКе открыты секции по вольной борьбе, самбо, футболу, волейболу, плаванию, кикбоксингу, легкой атлетике, лыжным гонкам, керешу.

Недавно посредствам QR-кода поступил отзыв-предложение местного жителя: «Просто замечательный центр, но все по-русски… нет дублирования на чувашский язык». Минспорт Чувашии предложил администрации учреждения разместить на стенде информации в фойе ФОКа график работы на двух языках – русском и чувашском. Также здесь размещается информация о режиме работы, Днях здоровья и спорта и многое другое.