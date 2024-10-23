Главы муниципалитетов России обсудили закон о местном самоуправлении

На днях на площадке ВАРМСУ (Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления) собрались более 3,5 тысяч представителей регионов России – обсуждали законопроект о местном самоуправлении. Были выработаны предложения, касающиеся сроков переходного периода к новой системе местного самоуправления, структуры и полномочий администраций, а также, как отметила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева, улучшения качества оказания услуг населению.

«Перед тем, как принимать поправки, нужно обязательно посоветоваться. Эта работа ведётся в партнерстве с ВАРМСУ, – рассказал автор законопроекта, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы России Павел Крашенинников. – Обсудили вопросы полномочий, структуры органов местного самоуправления, переходный период. Сейчас полномочия глав регулируются разными законами. Мы хотим всё аккумулировать в одном законе, унифицировать его. Кроме того, переход на одноуровневую систему подразумевает, чтобы власть была максимально приближена к гражданам, поэтому для больших муниципальных округов будут предлагаться территориальные органы местного самоуправления».

Напомним, сбор предложений для базового для муниципального сообщества страны законопроекта ВАРМСУ начала еще в сентябре, и ключевые инициативы найдут отражение в итоговом варианте федерального закона. Завершить работу над документом и принять закон планируется до конца года.

«Замечательно, что законопроект о местном самоуправлении обсуждается при участии тех, кого он непосредственно касается – глав муниципалитетов со всей страны, – подчеркнул исполнительный директор Совета муниципальных образований Чувашской Республики Александр Кузнецов. – Думаю, это верное решение – выслушать руководителей с мест, это позволит более плавно перейти к новой системе местного самоуправления, а в конечном счет достичь главной цели, максимальной заботы о качестве жизни людей».

Источник: cheb.mk.ru