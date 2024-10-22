С любовью и верой из дома!

В понедельник в Чувашских Алгашах состоялась очередная погрузка леса для отправки вместе

с гуманитарным автопоездом фонда «Пӗрле» в зону СВО. Гуманитарная помощь от индивидуального предпринимателя Николая Мумикова направляется туда уже в восьмой раз,

а впервые лес был отгружен в январе 2023 года.

В этот раз волонтер предоставил 10 кубов леса кругляка и еще столько же досок. Пиломатериал, несомненно, пригодится в оборудовании окопов, в создании приемлемых условий проживания бойцов и для других целей. Н. Мумиков выражает большую благодарность фонду «Пӗрле» за неоднократное предоставление необходимой техники.



С гуманитарной помощью в Запорожскую область вместе с другими волонтерами на следующий день отправился и сам Николай. Они повезли туда коптеры, маскировочные сети, продукты и теплые вещи, собранные волонтерскими сообществами города и деревни, а также мотоцикл, приобретенный на средства самих мобилизованных.



Для семьи Мумиковых оказание помощи военнослужащим — это не просто веление сердца, но и большая потребность, ведь с первых дней частичной мобилизации — уже два года — в спецоперации участвует их сын Александр.



А недавно супруга Николая, Лариса, стала инициатором открытия в деревне пункта плетения маскировочных сетей. Он расположен в пустующем помещении, где когда-то проживала родственница Николая. Благодаря золотым рукам Геннадия Улякова в помещении появился станок для плетения. Другой житель деревни, Сергей Шивкин, каждое утро приходит туда раньше всех, чтобы включить обогреватель. И к приходу волонтеров в неотапливаемом помещении становится тепло и уютно.



«Пункт плетения маскировочных сетей в деревне открылся 29 сентября. Желающих помочь у нас много, порядка 20 человек. Работаем в несколько смен — кому когда удобнее. Я очень благодарна односельчанам за то, что они взялись за это дело, ведь без них у меня ничего бы не получилось», — поделилась Лариса Юрьевна.



Менее чем за месяц работы жители Чувашских Алгашей сплели уже 11 сетей, в процессе — двенадцатая. Их всех объединяет лишь одно желание — чтобы всё поскорее закончилось и бойцы, в том числе и из Чувашских Алгашей, живыми и здоровыми вернулись домой. А для этого они помогут, чем смогут. В прошлом году, например, собрали средства на приобретение двух коптеров.

Татьяна Александрова.