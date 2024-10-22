Жители Чувашии могут выбрать лучшего из финалистов Премии #МЫВМЕСТЕ–2024

«Георгиевские пчёлки», «Шагнувшие за Днепр», «МультиТигр» — эти и другие проекты попали в список финалистов Премии #МЫВМЕСТЕ–2024. До 21 ноября россияне могут выбрать победителей из 126 проектов-финалистов.

«Премия #МЫВМЕСТЕ традиционно вызывает широкий интерес аудитории: в этом году подано свыше 45 000 заявок на конкурс, это рекордный показатель за всё время существования премии. Это объяснимо, ведь даже официальная статистика говорит, что в нашей стране 28% россиян считают себя добровольцами. Премия консолидирует самых активных и мотивированных из них. Прохождение в финал – уже победа, ведь каждый финалист получит возможность пройти годовую образовательную программу в 2025 году и войти в сообщество лучших проектов Премии всех сезонов, а также поддержку на федеральном уровне», – отметил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, Председатель Ассоциации Добро.рф Артем Метелев.

Результаты голосования покажут, какие проекты и социальные программы

сейчас актуальны, на какие из них имеется запрос в обществе. Выбрать проект можно по ссылке https://vk.com/app52202761.

Победителей народного голосования наградят на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в декабре в Москве. Финалисты получат поддержку на федеральном уровне, пройдут образовательную программу в 2025 году и войдут в сообщество лучших проектов Премии всех сезонов.

Отметим, что международная премия #МЫВМЕСТЕ — это продолжение одноименной акции взаимопомощи и награда для добровольцев, НКО, бизнеса и органов власти.