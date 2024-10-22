Ждать инспекторов больше не надо. Что даст водителям возможность оформлять электронные извещения о ДТП

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который расширяет возможность составлять извещение об аварии без вызова сотрудников полиции и заполнения бумажных бланков. Им придется оформлять электронные извещения. Но электронные извещения — гораздо проще, чем вызов на место происшествия сотрудников ГИБДД, их ожидание. Кроме того, это даже проще чем оформить на листе бумаги соответствующий документ, а потом отвезти его страховщику.

Однако эта история уже давно работает. И запуск ее уже давно состоялся. Но с некоторыми исключениями. Оформить заявление в электронном виде могли только пользователи «Госуслуг». А также еще двух страховых компаний. Ведь это был эксперимент.

Новые поправки в закон расширяют, по сути, полномочия страховых компаний, которые страхуют ОСАГО. То есть они допускают их к возможности применения электронного заявления об аварии через свои приложения или сайты. В общем, это довольно техническая деталь, поскольку «Госуслуги» никто не отменял.

Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков, обеспечение возможности страховщикам подключить свои информационные системы к ЕСИА позволит увеличить количество инструментов для оформления извещения о ДТП в форме электронного документа, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению количества случаев составления электронных извещений о ДТП водителями причастных к ДТП транспортных средств без вызова сотрудников полиции.

Источник: rg.ru