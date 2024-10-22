В тренде «зеленой энергетики»: в Чувашии солнечные батареи помогут развивать село

В Красноармейском округе заработал альтернативный источник энергии. Об этом сообщают в госпаблике местной администрации.

На территории водозабора «Насосная второго подъема» в селе Красноармейском почти месяц назад установили солнечные батареи. Таких фотоэлектрических модулей, преобразующих солнечный свет в электричество, там 96. Мощность каждого – 570 Вт. Для их установки были использованы несколько источников финансирования. В окружной администрации подсчитали, что окупаемость вложений местного бюджета в проект составит всего год.

Как отмечают в госпаблике администрации Красноармейского округа, обновленное оборудование насосной станции позволит бесперебойно подавать воду в централизованную систему холодного водоснабжения. К тому же, использование возобновляемого источника энергии предоставит возможность заметно экономить на электроэнергии. А это в конечном итоге приведет к тому, что снизятся операционные расходы МУП ЖКХ. По словам главы администрации Красноармейского округа Павла Семёнова, за год предприятию удастся сэкономить 1 миллион рублей. Благодаря в том числе такому рациональному подходу за три года из убыточной компания должна перейти в статус прибыльной.

Также Павел Семёнов подчеркнул, что округ и дальше намерен использовать тренды «зеленой энергетики». В следующем году фотоэлектрические панели намерены устанавливать на водобашнях, которые попадают в зону обслуживания МУП ЖКХ. То есть в дневное время насосы будут выкачивать воду из резервуаров за счет того, что будут питаться энергией солнца, и только в ночное время их будут подключать к сети. Такая вот экоэкономия на селе.

Источник: cheb.mk.ru