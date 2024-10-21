Чувашия – в лидерах по реализации нацпроектов и федеральных программ

Об этом стало известно на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, где отметили регионы, вошедшие в ТОП по работе в данном направлении.

Лидеров назвал зампредседателя правительства Марат Хуснуллин – лучшими по выполнению нацпроектов и федеральных программ помимо Чувашии стали Чеченская, Кабардино-Балкарская республики и Адыгея, Северная Осетия, Башкортостан и Татарстан и некоторые другие, всего 14 регионов-передовиков.

«По предварительным результатам работы видим положительную динамику. Всего с 2020 года объем работ в строительстве вырос более чем на 30%, в том числе в текущем году уже почти на 3%», — отметил Марат Хуснуллин.

«Будем сохранять высокие темпы реализации нацпроектов и федпрограмм. Готовимся к участию в новых национальных проектах, разрабатываемых по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина», – прокомментировал успешные показатели Чувашии Глава региона Олег Николаев.

Отметим, республика находится в «зеленой зоне» по 15 из 27 направлений. В частности, успешно проявляет себя в строительстве школ, дорог, возведении и капремонте объектов культуры и здравоохранения, модернизации коммунальной инфраструктуры, хорошие показатели и в части предоставления жилья детям-сиротам.

чувашинформ.рф