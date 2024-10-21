На «Госуслугах» появился новый сервис «жизненная ситуация»

На портале «Госуслуг» запущен сервис оказания услуг для многодетных семей. Особенность сервиса — услуги, которые необходимы многодетным семьям находятся в одном месте и оказываются комплексно по принципу «жизненной ситуации».

Уже сейчас на «Госуслугах» можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение. Сервис позволяет сэкономить время на посещении ведомств и поиске информации об оформлении выплат, льгот и документов. Справочные сведения о мерах поддержки многодетных семей, перечне учреждений, которые принимают электронное удостоверение, и возможность оставить обратную связь о качестве услуг также представлены на единой странице «жизненной ситуации».

Сервис «жизненная ситуация» для многодетных семей поможет гражданам не только получать государственные услуги проще и быстрее, но и подобрать варианты совместного досуга из перечня, который представлен и будет дополняться на портале «Госуслуг».

Перечень государственных услуг для многодетных семей, которые можно будет получить на единой странице сервиса «жизненной ситуации» в будущем планируется расширять. Например, появится возможность прикрепиться к поликлинике, оформить единовременную выплату при рождении ребенка и ежемесячную социальную выплату на детей.

Также появится возможность получать госуслуги, которые входят в состав «жизненной ситуации» в проактивном формате. Без дополнительных визитов и запросов можно будет получить социальную выплату для обеспечения детей школьной и спортивной формой, ежемесячные денежные выплаты на проезд многодетным семьям.

Кроме того, многодетным семьям будут приходить адресные уведомления. Например, при получении полиса ОМС, придет уведомление о необходимости прикрепления ребенка к поликлинике.

Расширится и перечень льгот, которые многодетные семьи смогут получить по электронному удостоверению, показав QR-код из приложения «Госуслуги».

Кроме того, воспользоваться электронным удостоверением многодетной семьи уже возможно для оформления карты лояльности в некоторых торговых сетях.

Источник: rg.ru.