Увлекательное путешествие к роднику

Неподалеку от микрорайона Палан, где располагается наша школа, в лесу бьет родник. Местные жители уверяют, что в роднике самая настоящая живая вода, и даже называют источник святым.

Родник – это драгоценность, данная нам природой. В старину существовало поверье, что, выпив воды из подземного ключа, человек черпает силу самой Земли.



Ребятам было интересно узнать, откуда берется родниковая вода, почему она полезная и почему родники надо беречь. Дети наблюдали за тем, как набирают воду местные жители, прислушивались к журчанию бегущей из-под земли воды.



Довольные, набрав полные бутылки, ребята вернулись в школу.



О. Кудрявцева, Л. Кошкарова, педагоги Шумерлинской школы-интерната.