Сильней поддержки в мире нет, когда с детьми отец и дед

В третье воскресенье октября в нашей стране отмечается достаточно молодой праздник — День отца. Невозможно переоценить роль отцов в воспитании каждого ребенка, ведь порой им удается привить детям такие качества, которые неподвластны матерям.

Сергей Васильевич Киреев уже давно не только отец, но и любимый дед для своих двух внуков и внучки.

«Помогаете с ними нянчиться?» — спросила я, узнав, что внуки проживают в Шумерле. «А как же? Я бы даже сказал, что нянчимся с большим удовольствием», — признался любящий дед. В том, что он может научить внуков весьма полезным навыкам, как когда-то учил своих детей, можно не сомневаться.



С.В. Киреев — выпускник школы № 2. В юности активно увлекался спортом — катался на лыжах, играл в хоккей. После школы сначала получил специальность токаря в училище № 6, окончил автошколу и ушел в армию. Служил водителем в Туркмении, на границе с Ираном, в части ПВО.



Армейские годы запомнились ему невиданной жарой, купанием в Каракумском канале, ну и, конечно, крепкой мужской дружбой. После службы вернулся в Шумерлю, а через пару лет женился на девушке из Сергача. Его супруга, Марина Викторовна, работает в Шумерлинском ММЦ. Вместе с ней они вырастили двоих детей — Ольгу и Михаила.



Сыну Сергей Васильевич активно прививал мужские качества — брал с собой на охоту, на рыбалку. Михаил занимался боксом, играл в футбол.



После школы сын выучился в училище № 10 на автомеханика, поэтому в армии, как и отец, служил водителем. В период возвращения Крыма России служил под Ростовом, награжден медалью «За воссоединение Крыма с Россией».



Вот уже два года Михаил находится в зоне СВО — попал под частичную мобилизацию. Будучи настоящим патриотом своей страны, он воспринял вручение повестки как должное. Михаил понимал, что нужно ехать помогать людям, защищать Донбасс. Его приезды в отпуск для родителей всегда праздник.



Старшая дочь Киреевых, Ольга, выучилась в Шумерлинском политехническом техникуме на экономиста, позже получила юридическое образование. В ее семье подрастают двое детей школьного возраста, Виктор и Валерия, и двухлетний Костя.



Сам Сергей Васильевич сейчас трудится оператором-хлораторщиком на водоочистной станции, а до этого долгие годы работал водителем в ПАТО. Видимо, именно это способствовало формированию у сына любви к вождению.



Всем отцам, особенно своим ровесникам, С.В. Киреев желает крепкого здоровья. А более молодым — чтобы они активно участвовали в жизни детей, воспитали их достойными людьми. Конечно же, всем — мирного неба над головой, чтобы дети росли в мире и согласии.

Татьяна Александрова.