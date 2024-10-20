Жители Чувашии впервые заплатят налог с доходов от вкладов

В 2024 году налогоплательщики, получившие в прошлом году доход от вкладов в российских банках, обязаны уплатить налог на доходы физических лиц.

Налогом облагаются не сами вклады, а доходы в виде процентов, полученных за календарный год по всем вкладам в российских банках, за вычетом необлагаемой суммы. В этом году налогом будет облагаться сумма процентов по всем вкладам гражданина за 2023 год, которая превышает 150 тысяч рублей. Если доходы получены в иностранной валюте, они пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату фактического получения дохода.



Не облагаются налогом на доходы физических лиц доходы в виде процентов, полученных по вкладам в рублях в банках, находящихся на территории России, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1 % годовых, а также по счетам эскроу. Проценты, возвращенные банку вкладчиком в связи с досрочным получением вклада, в целях налогообложения не учитываются.



Сумма рассчитывается по данным, полученным от банков в автоматическом режиме, и включается в налоговое уведомление. Декларировать эти доходы налогоплательщикам не потребуется. Заплатить налог нужно не позднее 2 декабря 2024 года.



Управление ФНС по Чувашии.