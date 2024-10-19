Рецепты вкусных текстов» изучили с ЦУР Чувашии администраторы госпабликов

Представители подведомственных организаций Минкультуры республики прошли на днях образовательный интенсив от Центра управления регионом Чувашии. Администраторы пабликов не только ознакомились с теорией ведения соцсетей госучреждениями, но и прошли интенсивную практику.Старший специалист по работе в соцсетях ЦУР региона Алина Кириллова рассказала о способах повышения вовлеченности подписчиков и предоставила участникам обучения чек-лист успешного админа. А специалист по работе с информационными ресурсами Анжелика Иванова поделилась «простыми рецептами вкусных текстов» и предложила потренироваться адаптировать пресс-релизы под формат социальных сетей.«На десерт» администраторам госпабликов представили возможности образовательной платформы «Диалог ПРО» и рассказали об использовании в соцсетях интерактивов и геймификации.

чувашинформ.рф