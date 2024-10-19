Предварительная проверка объекта недвижимости

На сайте Росреестра есть электронный сервис, который поможет гражданам предварительно проверить данные о зарегистрированном объекте недвижимости. Называется он «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

Сервис позволяет бесплатно получить общую информацию об объекте недвижимого имущества, его площади, о точном адресе, кадастровой стоимости, зарегистрированных правах на него и наличии обременений. Эти сведения будут полезны потенциальным покупателям и профессионалам рынка недвижимости в качестве информации для подготовительной проверки объекта. Недвижимость можно найти по кадастровому номеру, условному номеру или по адресу.

Если у вашего дома есть корпус или в написании улицы есть цифры, фамилии известных деятелей, то в таком случае поиск лучше всего осуществлять по кадастровому номеру, тогда результат будет более точный. Кадастровый номер объекта можно найти в правоустанавливающих документах – в выписке из ЕГРН, свидетельстве о регистрации.



Обратите внимание, что в справочной информации не будут указаны персональные данные о собственнике.



С помощью электронного сервиса можно, например, сверить данные в документах продавца и то, что указано в ЕГРН на момент сделки, убедиться, что собственник один и никаких ограничений или арестов у объекта нет. Конечно же, такая проверка поверхностная, до заключения договора лучше всего получить свежую выписку из ЕГРН через «Госуслуги» или МФЦ.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.