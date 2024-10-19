«Единая Россия» и «Отцы России» вручили медали общественного признания

Накануне Дня отца в Соборной палате в Москве состоялась церемония награждения 20 отцов Героев России и 11 лауреатов премии «Окопная свеча» из разных регионов страны.

Медалей «Отец солдата» удостоены отцы Героев России Николая Петрова из Яльчикского района и Александра Старчкова из Алатырского района — Алексей Витальевич Петров и Иван Николаевич Старчков.



Гвардии старший лейтенант Николай Петров принимал участие в СВО с первого дня, был награжден орденом Мужества. 15 марта 2023 года возглавлял штурмовую группу, уничтожил 4 пулеметных расчета, 2 расчета ПТРК, гранатометный расчет и десятки неонацистов. Погиб в бою, награжден звездой Героя России посмертно. Водитель автомобильного взвода рядовой Александр Старчков добровольно вызвался пулеметчиком в разведгруппу специального назначения. 30 апреля 2022 года вел разведку, первым открыл огонь по превосходящему в численности врагу. Отвлек на себя противника и дал возможность раненым товарищам выйти из окружения. Уничтожил более 15 националистов и спас 12 сослуживцев. Указом Президента ему присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.



Напомним, награда общественного признания «Отец солдата» учреждена 9 мая 2023 года. Медали получают отцы, чьи дети проявили особое мужество и героизм в ходе СВО, а также мужчины, сражающиеся на фронте плечом к плечу вместе со своими взрослыми детьми. Её уже удостоены около 300 отцов из разных регионов России.



Пресс-служба РИК.