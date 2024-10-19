Волонтёры всегда готовы помочь

В Шумерлинский КЦСОН, который выступает в роли аккумулирующего пункта координационного центра по работе с семьями участников СВО, на днях обратилась Надежда Николаевна, мать участника СВО. Ей была необходима помощь в укладке дров в поленницу. Незамедлительно за дело взялись волонтеры из числа одиннадцатиклассников школы № 6.



Одни ребята переносили дрова, а другие складывали в поленницу. Волонтеры с задачей справились быстро. Хозяйка дома им очень благодарна за проявленные внимание и заботу.



Источник: ШКЦСОН.